Трамваи и троллейбусы встали у Финляндского вокзала из-за аварии на сетях

На улице Комсомола в Петербурге встали трамваи и троллейбусы. Фото: vk.com/spb_today

У Финляндского вокзала в Петербурге намертво встали несколько трамваев и троллейбусов. По сообщениям очевидцев, виной тому авария на сетях. На фотографиях с места видно, что проблему уже устраняют сотрудники спецбригады. По информации «Горэлектротранса» в пробке встали семь маршрутов общественного транспорта.

- Повредилось трамвайно-троллейбусное пересечение на улице Комсомола. Внесены оперативные изменения в организацию движения трамваев и троллейбусов. Трамваи следуют: №№ 3, 6: до к/ст «ул.Марата»; №№ 20, 40: до метро «Выборгская»; № 23: до Перекупного пер. Троллейбусы следуют: №38: до Минеральной ул; №3: по Большеохтинскому мосту, - передает пресс-служба «Горэлектротранса».

Согласно официальным данным, аварию устранят в ближайшее время.