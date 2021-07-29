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Общество29 июля 2021 18:52

Большой очаг борщевика вновь ликвидировали в Колпино

За неделю сорняк вырастает на Финляндской улице на 15 сантиметров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Колпино каждую неделю борются с борщевиком.

В Колпино каждую неделю борются с борщевиком.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Садовники в очередной раз ликвидировали большой очаг борщевика на Финляндской улице в Колпино. Каждую неделю сорняк вырастает там примерно на 15 сантиметров. Местные жители часто жалуются в местное садово-парковое предприятие. Там объясняют, что виной всему строители, которые год назад завезли семена борщевика вместе с грунтом.

- Растение скашивают и выкапывают. Гербициды возможно использовать только в отдельных случаях, на участках вдали от водоемов и мест скопления и прохода горожан. С борщевиком в городе борются 29 специализированных групп общей численностью 95 человек, укомплектованных спецодеждой и техникой, - передает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

По планам Смольного, вскоре в городе ликвидируют злополучный сорняк на общей площади в 99,2 га.