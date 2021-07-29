Голого педофила отправили в психбольницу за домогательства к детям на пляже реки Пряжки

На Пряжке голый мужчина домогался до детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге отправили в психбольницу мужчину, который голым бегал по пляжу реки Пряжки и домогался до детей. Все произошло днем 26 июля. По словам купавшихся 11-летних мальчиков, странный дядя залез в воду и трогал их за половые органы. После этого мужчина выбежал на берег и сам продемонстрировал детям свое «хозяйство».

- 34-летний мужчина пытался познакомиться с детьми под предлогом обучения плаванию. Один из них испугался и сообщил в полицию. По горячим следам извращенца задержали на пляже. Его оперативно отправили в психоневрологический диспансер. Возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что теперь педофилу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Ранее его уже судили – за кражу и жестокое избиение.