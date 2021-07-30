80% работников салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, бань, кинотеатров, общепита и доставки продуктов в Петербурге должны быть привиты от коронавируса к 1 октября

Обязательная вакцинация вводится в Петербурге с октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые изменения в «коронавирусное» постановление №121 внес губернатор Санкт-Петербурга. В нем, кроме разрешения для работы фуд-кортов, торговых островков и ресторанов, содержится и требование об обязательной вакцинации персонала организацию, в которых сотрудники контактируют с посетителями.

- С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, - сообщает пресс-служба Смольного.

Исключение составляют те люди, которые переболели коронавирусом или уже привиты от него.

Такое же требование действует и для органов государственной власти Санкт Петербурга, госучреждений и унитарных предприятий .

А с 15 октября 80% привитых должно быть в торговле, пассажирских перевозках (в том числе такси), сфере гостиничного бизнеса, экскурсионных и бытовых услуг а также образования и здравоохранения.