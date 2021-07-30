Ребенок выжил при падении с четвертого этажа в Купчино

Ребенок выпал из окна в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное ЧП с падением детей из окон произошло в Петербурге. Вечером 29 июля в полицию пришло сообщение из службы скорой помощи о том, что на улице Димитрова с высоты упал маленький мальчик.

- По прибытии на место происшествия установлено, что мальчик 2015 года рождения, проживающий в доме 2 по улице Димитрова, по недосмотру родителей выпал из открытого окна 4 этажа, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и травмой живота малыша отвезли в Детскую городскую больницу № 5. Его состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что инцидент произошел в семье приезжих из Узбекистана. На учете в органах по делам несовершеннолетних они не стояли.

Поскольку дело касается ребенка, все материалы переданы в Следственный комитет для проведения проверки.