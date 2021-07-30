Смольный отменил все массовые мероприятия ко Дню ВДВ в Петербурге

В этом году День ВДВ пройдет скромно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга отменили все массовые мероприятия, приуроченные ко Дню ВДВ, который традиционно отмечают 2 августа. Эпидемическая обстановка в городе все еще напряженная и в управлении Роспотребнадзора посоветовали торжества отменить.

- Массовые мероприятия, посвященные 91-й годовщине создания Воздушно-десантных войск, организованы не будут, - подтвердили «КП-Петербург» в комитете по законности и правопорядку.

Тем же горожанам, кто пойдет отмечать праздник с боевыми товарищами, советуют не посещать мемориальные и памятные места а также избегать ситуаций со скоплением людей.

- В рамках благотворительного проекта «Гвардейцы детям», мы привезем воспитанников центра помощи семьи и детям из Петродворцового района в Петропавловскую крепость. Там будет экскурсия, вместе произведем полуденный выстрел с Нарышкина бастиона и подарим ребятам символы ВДВ – тельняшки и береты. Обычно мы еще организовывали для ребят водную прогулку по Неве и праздничный обед с песнями, но от этой части программы пришлось отказаться из-за рекомендаций Роспотребнадзора, - рассказал «Петербургскому дневнику» Президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» Вячеслав Громов.

Напомним, что 30 июля губернатор Петербурга подписал изменения в «коронавирусное» постановление, а также продлил действие ограничительных карантинных мер до 29 августа. Под них попадают и все массовые мероприятия, численностью свыше 75 человек.