В Петербурге семиклассник изнасиловал пятиклассника на лестничной площадке

14-летнего подростка подозревают в изнасиловании знакомого школьника. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге средь бела дня семиклассник напал на пятиклассника и изнасиловал его. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Об инциденте полиции рассказала мать пострадавшего. По ее словам, 30 июля около 15 часов прямо на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по 3-й линии Васильевского острова ее 12-летнего сына, используя физическую силу, изнасиловал знакомый 14-летний мальчик. После чего подросток убежал с места происшествия.

Предполагаемого насильника уже задержали и доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О самочувствии пострадавшего не сообщают.