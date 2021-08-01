В Петербурге отец проломил череп двухмесячному сыну, пытаясь ударить его мать

Полиция задержала дебошира Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге ссора отца и матери закончилась для двухмесячного малыша госпитализацией в тяжелом состоянии. ЧП произошло в квартире на проспекте Энгельса. 27-летний гражданин Таджикистана во время ссоры со своей 27-летней гражданской женой попытался ее ударить. Но промахнулся и попал по сыну.

- Мальчик получил тяжелые травмы, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. - У ребенка врачи диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, зияющий перелом теменной кости с переходом на лобную, контузионный очаг...

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. Мать малыша уже написала заявление в полицию на своего сожителя.

Полиция задержала дебошира и доставила его в отдел, где составила на него протоколы об административном правонарушении. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания.

Следователи уже возбудили уголовное дело за причинение тяжелого вреда здоровью.