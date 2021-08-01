В Ленобласти выпустили штормовое предупреждение о ливнях, граде и грозах

Ливни надвигаются на регион Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области выпустило штормовое предупреждение о надвигающейся на регион непогоде. По данным синоптиков, там ожидаются грозы, ливни и град с усиленным ветром до 20 метров в секунду. На фоне шторма жителям стоит быть осторожнее при выходе на улицу.

- Избегайте выхода на воду, - призывают в МЧС Ленобласти. - По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

МЧС также советует отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном, в том числе сотовым, и электроприборами.

На улице лучше отключить телефон.