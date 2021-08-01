Полиция со стрельбой задерживала цыган, похищавших коров и быков у фермеров в Ленобласти

Полицейские задержали похитителей коров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кража коров и быков в Ленобласти вылилась в настоящий боевик с погоней и стрельбой. Все началось с того, что фермеры сообщили, что цыгане пытались похитить их скот в деревне Рынделево массива Поги Тосненского района. Однако им помешали и они скрылись. Выехавшие силовики быстро отыскали подозреваемых. Но те попытались скрыться от оперативников на «Фольксваген Пассат». Началось преследование.

- Подозреваемые проигнорировали требования сотрудников полиции об остановке. На основании закона «О полиции» было применено табельное оружие, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В результате применения оружия пострадавших нет.

Задержанными оказались трое цыган от 28 до 63 лет. Полицейские стали отрабатывать задержанных и выяснили, что те идут на дело уже не первый раз. Ранее в июле они украли у фермера в деревни Поги двух коров и одного быка на сумму 300 тысяч рублей.

- 63-летний задержанный опрошен в качестве свидетеля, мужчины 28 и 41 года задержаны, - уточняют в полиции.