Мощный шторм с дождем принесет циклон Guido в Петербург 2 августа

Шторм и дождь пройдут в Петербурге 2 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург пришел немецкий циклон Guido, который устроит настоящий шторм в городе. В понедельник, 2 августа 2021 года, в Северной столице будет дождливо и очень ветрено. Порой сила ветра будет достигать 25 метров в секунду.

- На погоду окажет влияние активный циклон, названных нашими немецкими коллегами Guido. В середине дня его центр будет находиться над Псковской область. В такой ситуации ожидается облачная, в начале дня с прояснениями погода, пройдут дожди, вечером временами сильные, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге будет прохладно до 19-21 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 18-23 градуса. Ветер в течение дня будет юго-западным с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду, а вечером усилится до 20-25 метров в секунду.

В ближайшие три дня в Петербурге будут идти дожди, в среду и четверг кратковременные. Температура до 19-22 градусов тепла.