Облако в форме лебедя заметили в небе над Петербургом

Облако-лебедь заметили в небе над Петербургом Фото: принтскрин видео.

Небо над Санкт-Петербургом стало более облачным после похолодания. Так, жители города стали замечать различные фигуры, которые образуются в небе. Утром в понедельник, 2 августа 2021 года, один из петербуржцев поделился видео, на котором в небе парит "лебедь", правда не настоящий, а из облака.

- Лебедь заплыл на небо, - прокомментировал видео его автор.

На кадрах можно отчетливо разглядеть фигуру лебедя, который словно плывет по небосклону. Его крылья немного распахнуты, а шея загибается вопросительным знаком.

Такое явление не могли не отметить пользователи сети, которые восхитились красоте природы.

- Красиво, спасибо, что поделились.

- Бывают же чудеса.

- Красиво. Благодарю. Отличное видео и лебедь на небе супер, - откликнулись горожане в сети.