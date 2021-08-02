Фонтаны в центре Петербурга отключили в День ВДВ

Фонтаны у Казанского собора и Александровском саду отключили в День ВДВ Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга 2 августа 2021 года в Александровском саду рядом с Адмиралтейством и у Казанского собора выключили фонтаны. Это связано с празднованием Дня Военно-десантных войск. По традиции "крылатая пехота" купается в фонтанах, что делать в Петербурге запрещено.

- "Водоканал" усилил контроль за работой фонтанов в день Воздушно-десантных войск. Напоминаем, фонтаны не предназначены для водных процедур! Мы будем вынуждены отключить фонтаны, если заметим в них купающихся и они не будет реагировать на просьбы покинуть фонтан, - сообщили в компании.

Фонтаны у Казанского в Адмиралтейства окружены лентой, а рядом дежурят сотрудники полиции.

В компании напомнили, что купаться в фонтанах опасно, как для самого человека, так и для водного украшения города. Неполадки, которые возникают из-за купающихся в фонтанах, требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного фонтана из эксплуатации.