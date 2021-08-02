80 % от месячной нормы осадков обрушится на Петербург вечером понедельника

Ливни накроют Петербург к вечеру 2 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный ливень ожидается в Петербурге 2 августа. К вечеру понедельника на город, как ожидается, выльется до 80% месячной нормы осадков, что неизбежно приведет к подтоплениям на улицах. В особо проблемных местах будут дежурить аварийные бригады «Водоканала».

- Петербургский «Водоканал» усилил работу аварийных бригад. Для оперативного извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков, дождевых колодцев и откачки дождевой воды в местах ее скопления, - сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, что за грядущий удар стихии жителям Северо-Запада России стоит «благодарить» циклон Guido, который движется в Россию из Европы через Беларусь. Он накроет собой Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую области и Петербург.

Ливни пройдут вечером 2 и ночью 3 августа. Непогоду будет сопровождать сильный шквалистый ветер.