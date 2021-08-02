Из Апраксина двора выселяют торговцев и арендаторов

Апраксин двор может опустеть на полгода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Арендаторы покидают Апраксин двор. Знаменитая «апрашка» пустеет по распоряжению Смольного, а точнее Комитета имущественных отношений Петербурга (КИО) , которому передают торговые и офисные площади в ведение.

- АО «Апраксин двор» ранее распоряжалось помещениями в рамках договора о доверительном управлении со Смольным. В июне срок его действия истёк, а продлить договор не дали антимонопольщики, - пишет «Мойка 78».

Всего на 20 тысячах квадратных метров располагались различные арендаторы, с ними было заключено 66 договоров. Чтобы перезаключить договора с новым управляющим - ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса» (ведомство КИО) - уйдет от нескольких месяцев до полугода.

На это срок Апраксин двор должен опустеть. Но как будет на самом деле, эксперты рынка пока не знают. Возможно, что арендаторам разрешать пересидеть этот период «по-тихому», без оформления договоров.

При этом от планов по реконструкции «апрашки» в Смольном не отказываются.