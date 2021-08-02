Полиция задержала подростков за стрельбу на детской площадке в Петербурге

Двух подростков задержали за стрельбу на детской площадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали подростков за стрельбу на детской площадке. В четыре часа ночи 1 августа 2021 года в полицию позвонил человек и сообщил о стрельбе во дворе дома 60 по улице Маршала Захарова в Красносельском районе. На место выехал наряд правоохранителей.

- Прибыв по адресу, полицейские установили, что стрелками оказались подростки, одному недавно исполнилось 17 лет, второму еще 16. Оба живут Петербурге, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ребята устроили тир на детской площадке. Выставили бутылки и стреляли по ним из пневматического пистолета.

Подростков забрали из двора и отвезли в районное отделение полиции, после чего опросили и отдали в руки родителям. О деяниях парней сообщили в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.