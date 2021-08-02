Более 40% работников общепита и торговли привились от коронавируса в Петербурге

62% сотрудников системообразующих предприятий Петербурга привиты от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге более 40 процентов работников сфер общепита и торговли привились от коронавируса. Об этом в понедельник, 2 августа 2021 года, рассказал первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- На сегодняшний день в городе привито уже более 1,3 млн человек, из них более 1 млн получили оба компонента вакцины. Среди промышленных предприятий отдельно мониторим системообразующие. Их коллективы привиты в среднем свыше 62%, это более 150 тысяч сотрудников. В целом срез по промышленности приближается к 60% вакцинированных, - пояснил Ситов.

В сфере общепита весь цикл вакцинации прошли 40-50% работников, около 60-65% получили уже первую дозу препарата. В торговле показатель чуть пониже - более 40% привиты полностью и первый укол получили почти 60%.

В ближайшее время новый пункт вакцинации откроется в ТЦ "Галерея", где прививку смогут сделать свыше тысячи человек в день.