Суд дал шесть лет петербурженке, перерезавшей горло насильнику

В Петербурге осудили женщину, убившую пытавшегося ее изнасиловать мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неоднозначное дело о попытке изнасилования и смерти предполагаемого насильника рассмотрел днем 2 августа Красногвардейский районный суд Петербурга. На скамейке подсудимых оказалась женщина, перерезавшая горло своему знакомому.

- 29.10.2020 в период с 04.00 до 11.43, находясь в квартире дома по улице Петра Смородина, подсудимая, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью С., нанесла ему один удар ножом в шею. Удар полностью рассек глоточную артерию и задел сонную. С. скончался от кровопотери. Подсудимая показала, что умысла на убийство у нее не было, С. пытался ее изнасиловать и она, защищаясь от его действий, оттолкнула его. Он сполз под стол, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом женщина заявила, что допускает наличие ножа в ее руках в тот момент. Далее она бросила нож в коридоре и, испугавшись, убежала из квартиры.

Изначально женщине вменяли статью «Убийство», но потом дело переквалифицировали на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», с тем же, впрочем, потолком в 15 лет лишения свободы. В итоге суд дал обвиняемой шесть лет колонии общего режима и взыскал с нее 1 152 000 рублей компенсации.