Длинные пробки наблюдаются из-за ливня и аварий вечером 2 августа в Петербурге

В Петербурге пробки достигли 9 баллов вечером 2 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 2 августа Санкт-Петербург сковали 9-балльные пробки. По сообщениям водителей в популярных группах о происшествия в городе во «Вконтакте», плотный трафик образовывается то тут, то там из-за ливня и множества аварий. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», к 20:00 необычно сложная пробка длиной в 6,6 километра появилась на Софийской улице, на участке от улицы Труда до Грузового проезда. Там водители теряют около часа, что вдвое дольше обычного в вечернее время.

- Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга вечером составила 9 баллов, что на 3 балла больше, чем обычно. Наиболее загруженными магистралями стали: проспект Славы - Народная улица к КАД (9 баллов), Невский проспект к площади Александра Невского (9 баллов), Московское шоссе в центр (9 баллов), - добавляют в «Яндексе».

Несмотря на шквалистый ветер и неутихающий дождь, аналитики ждут, что к 21:00 пробки в Петербурге достигнут «удобоваримых» трех баллов.