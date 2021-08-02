Трое десантников избили сослуживца в День ВДВ под Петербургом

Под Петербургом четверо десантников устроили драку. Фото: vk.com/yaninovk / vk.com/mileacn

Во Всеволожском районе Ленобласти трое мужчин в военной форме избили ногами своего товарища. Все произошло напротив дома №11А на Новой улице. Происшествие сняли на видео местные жители, позднее они опубликовали записи в группе «Подслушано Янино» во «Вконтакте». Заметно, что в руке одного из хулиганов находится предмет, похожий на автомат. Очевидцы вызвали на место полицию.

После избиения товарища трое десантников на время оставили его на мокром асфальте. Фото: vk.com/yaninovk / vk.com/mileacn

По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, подрались десантники, отмечавшие День ВДВ. В итоге они сами все «разрулили».

- В 18:00 трое десантников устроили конфликт со своим сослуживцем. Сказали, что отмечали праздник. Оружия у них нет. Телесных повреждений тоже. Помирились, заявления писать не стали. В травмпункт никто не обращался, - рассказал источник «Комсомолки».