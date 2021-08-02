Старинное мощение обнаружили во дворе дома на улице Марата в Петербурге

В Петербурге вновь нашли старинное мощение в одном из дворов в центре города. Фото: vk.com/voopiik_spb

Рабочие обнаружили старинное мощение во дворе дома №46 на улице Марата в Санкт-Петербурге. Там снимали асфальт для того, чтобы выложить тротуарную плитку. Но из-за интереснейшей находки работы приостановили. Сейчас на месте трудятся уже градозащитники. По их словам, мощение хорошо сохранилось с дореволюционных времен.

Мощение хорошо сохранилось. Фото: vk.com/voopiik_spb

- Работы во дворе ведут по заказу МО «Владимирский округ». Находка заинтересовала не только градозащитников, но и муниципальных депутатов, которые сами приняли участие в расчистке, - рассказывают общественники ВООПИиК в группе своего городского отделения во «Вконтакте».

Градозащитники уже просят пересмотреть методику ведения работ на участке – лучше все-таки закатать двор в асфальт, потому что он более щадящий, в отличие от плитки, и не требует сильного заглубления в грунт.