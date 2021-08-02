Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе М-11

На М-11 возникли жуткие пробки из-за смертельного ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На трассе М-11 по направлению в Москву произошло жуткое ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, около 19:00 на 582-м километре автодороги «Скания» столкнулась с попутным «Вольво». 34-летний водитель первой фуры получил тяжелейшие травмы и скончался на месте происшествия. По фотографиям из соцсетей можно оценить масштаб аварии – грузовики превратились в искореженные груды хлама, занявшие почти все полосы.

В сторону Петербурга движения нет даже в полночь. Фото: vk.com/spb_today

- В результате ДТП предполагаемый виновник аварии от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Водителя «Вольво» госпитализировали в больницу. У него диагностировали травмы средней степени тяжести. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Как пишут проезжающие по трассе автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», в сторону Москвы уже открыли проезд. А вот по направлению в Петербург все еще сохраняются огромные пробки.