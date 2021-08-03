Собаку, сбежавшую после ДТП, разыскивают в Ленинградской области

В Ленобласти разыскивают собаку, сбежавшую после ДТП Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области разыскивают собаку, сбежавшую после ДТП во Всеволожском районе. Такое объявление появилось в социальных сетях 3 августа 2021 года. Авария произошла еще 29 июля на дороге Борисова Грива - Матокса. Машина, где ехал пес породы русский спаниель со своей хозяйкой, перевернулась. Женщина попала в больницу, а испуганная собака сбежала.

- Из перевернутой машины убежала собака, кобель, русский спаниель по кличке Гриша. Ситуация очень тяжелая, хозяйка собаки после аварии до сих пор в реанимации. Муж пострадавшей- пожилой мужчина в состоянии шока от случившегося, - рассказали петербуржцы, помогающие в поисках.

Машина, где ехал пес с хозяйкой, перевернулась Фото: СОЦСЕТИ

Территория, где пропал пес, очень опасная для него. Практически не проходимая чаща и поиски очень трудные.

Волонтеры надеются, что собака выйдет к людям. Всех, кто видел пса просьба позвонить по номеру +7 (921) 984-94-78, либо вступить в чат для помощи в поисках.