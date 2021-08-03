Полиция разыскивает без вести пропавшего 12-летнего мальчика с собакой в Петербурге

12-летний мальчик с собакой без вести пропал в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге без вести пропал 12-летний мальчик. Утром во вторник, 3 августа 2021 года, главное управление МВД по Северной столице и Ленинградской области объявило ребенка в розыск. Несовершеннолетний днем ранее ушел гулять с собакой, но домой так и не вернулся.

- 2 августа около 14:00 12-летний Тимофей Кравченко ушел на прогулку с собакой из дома 54/4 по Красносельскому шоссе. До настоящего момента о его месте нахождения ничего неизвестно, - сообщили в полиции.

Мальчик ростом около 160-174 сантиметров, лицо треугольной формы, лоб средний, брови дугообразные. Глаза у мальчика голубые, нос средний, прямой, губы тоже средней толщины, волосы светло-русые и коротко стриженные. Тимофей говорит медленно и немного шепелявит. В день пропажи был одет в короткую куртку темно-коричневого цвета, шорты и белые кроссовки.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Кравченко Тимофея просьбы сообщить по телефону 573-55-26.