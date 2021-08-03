Рекордное количество осадков для Петербурга выпало в Петродворцовом районе во время ливня 2 августа

Ливень в Петродворцовом районе установил рекорд для Петербурга 2 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ливень, который начался днем 2 августа и закончился только к утру 3 августа 2021 года, установил в Санкт-Петербурге рекорд. В Петродворцовом районе зафиксировано максимальное значение выпавших за сутки осадков - 88 мм, при месячной норме для августа - 80 мм.

- Это абсолютный рекорд для Санкт-Петербурга, - отметили в "Водоканале".

Также очень интенсивно лило в Приморском районе. Там за сутки выпало 70 мм осадков. Из-за этого переполнились коллекторы и вновь затопило Парашютную улицу и проспект Королева. К ним присоединились проспект Испытателей и улица Уточкина. Сейчас вода с них уже ушла.

Всего в городе выпало больше половины месячной нормы. При этом дожди еще не закончились. Только за прошедшие сутки в "Водоканал" поступило более 220 заявок на скопление воды на проезжей части и в подвальных помещениях. Сейчас в городе дежурит 77 бригад предприятия.