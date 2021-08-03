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Общество3 августа 2021 15:39

Ректора петербургского университета имени Герцена освободили от должности

На место Сергея Богданова назначен исполняющий обязанности Василий Рабош
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Ректор РГПУ им. Герцена Сергей Богданов освобождён от должности

Ректор РГПУ им. Герцена Сергей Богданов освобождён от должности

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кадровые изменения в руководящем составе Санкт-Петербургского университета имени Герцена произошли 3 августа 2021 года. Ректор вуза Сергей Богданов освобожден от должности. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

- В связи с истечением срока трудового договора, по приказу министра просвещения РФ Сергея Кравцова, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена" Сергей Игоревич Богданов освобожден от должности, - говорится в приказе.

Сергей Богданов - лингвист и доктор филологических наук, руководил вузом с 2018 года.

С 3 августа исполняющим обязанности ректора назначен Василий Рабош.