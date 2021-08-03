В лесах Ленобласти отменен противопожарный режим

В Ленобласти сняли запрет на посещение лесов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, отменяющее противопожарный режим в лесах региона. Теперь здесь снова можно устраивать пикники с мангалами и въезжать в лес на машинах.

- Признать утратившим силу постановление правительства Ленинградской области от 11 июня 2021 года об установлении противопожарного режима, - говорится в документе.

Постановление опубликовано на сайте правительства и вступает в силу с 3 августа.

Напомним, что с 11 июня в Ленобласти запрещалось посещать леса, разводить в них костры, сжигать траву и мусор, устраивать пикники с мангалами, а также заезжать на территорию лесных массивов на авто- и мототехнике. Сейчас эти запреты сняты.