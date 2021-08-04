Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины и поджоге своей квартиры в Петербурге

Труп убитого мужчины нашли на месте пожара в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве. В четвертом часу ночи 3 августа 2021 года в квартире дома 24 по бульвару Трудящихся в Колпино произошел пожар. Спасатели оперативно приехали на место и ликвидировали огонь. Однако в квартире они нашли труп.

- Огонь не успел спалить тело. На трупе отчетливо были видны множественные гематомы лица, колото-резанная рана на скуле, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На плече у трупа была татуировка в виде иероглифа. Предположительно, убитый - 35-летний житель Колпино.

Рядом с домом полиция задержала хозяина квартиры, 31-летнего безработного мужчины. Выяснилось, что к нему в гости пришел знакомый, с которым они выпивали. Под градусом между ними произошла ссора, за что мужчина забил до смерти своего гостя. Как произошел пожар не уточняется. Возбуждено уголовное дело.