Судебные приставы заставили извиниться петербурженку, оскорбившую врача в соцсетях

Приставы исполнили решение суда, о том, что пациентка должна извиниться перед врачом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обвинения в отношении врача дорого обошлись жительнице Петербурга. Женщина опубликовала на своей странице в Инстаграме рассказ о том, что медик оскорбила ее бросила в нее шпатель. Врач посчитала, что обвинения голословные и наносят вред ее деловой репутации. Суд доводы принял и заставил петербурженку извиниться перед медиком. Исполнять решение было поручено приставам.

- Должница пришла на прием к судебному приставу и в его присутствии опубликовала на своей странице решение Василеостровского районного суда, - сообщает пресс-служба петербургского Управления Федеральной службы судебных приставов.

Позднее со счета петербурженки были списаны 30 тысяч рублей, назначенных ей судом в качестве штрафа.