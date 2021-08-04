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Общество4 августа 2021 12:07

Судебные приставы заставили извиниться петербурженку, оскорбившую врача в соцсетях

Пациентку заставили написать опровержение и заплатить штраф в 30 тысяч рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Приставы исполнили решение суда, о том, что пациентка должна извиниться перед врачом.

Приставы исполнили решение суда, о том, что пациентка должна извиниться перед врачом.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обвинения в отношении врача дорого обошлись жительнице Петербурга. Женщина опубликовала на своей странице в Инстаграме рассказ о том, что медик оскорбила ее бросила в нее шпатель. Врач посчитала, что обвинения голословные и наносят вред ее деловой репутации. Суд доводы принял и заставил петербурженку извиниться перед медиком. Исполнять решение было поручено приставам.

- Должница пришла на прием к судебному приставу и в его присутствии опубликовала на своей странице решение Василеостровского районного суда, - сообщает пресс-служба петербургского Управления Федеральной службы судебных приставов.

Позднее со счета петербурженки были списаны 30 тысяч рублей, назначенных ей судом в качестве штрафа.