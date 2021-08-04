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Происшествия4 августа 2021 13:03

КамАЗ с мусором перевернулся на развязке КАД и Шафировского проспекта

Видео инцидента опубликовано в соцсетях
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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КамАЗ завалился набок на развязке с КАД. Фото: vk.com/spb_today

КамАЗ завалился набок на развязке с КАД. Фото: vk.com/spb_today

Упавший набок КамАЗ с мусором перегородил дорогу на съезде с Шафировского проспекта на КАД. О происшествии в соцсетях пишут водители, снявшие и опубликовавшие видео последствий аварии.

- На съезде с Шафировского на внешнее кольцо, перевернулся КамАЗсо строительным мусором. Проезду не мешает, но соляркой залита вся полоса, очень скользко, - предупреждают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на аварию, движение транспорта по въезду сильно не пострадало и пробки на месте ДТП нет.

А в комментариях начитанные петербуржцы вспомнили классику: «Аннушка уже и на КамАЗ села», намекая на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», героиня которого пролила масло на трамвайные рельсы.

Смотреть видеосюжет
КамАЗ с мусором завалился набок у КАД в Петербурге
КамАЗ с мусором завалился набок у КАД в Петербурге
Видео: vk.com/spb_today