Более 55 тысяч человек болеют коронавирусом и пневмониями в Петербурге на 4 августа 2021 года

Более 55 тысяч петербуржцев болеют коронавирусом и пневмониями на 4 августа 2021 года Фото: Александр ГЛУЗ

Смольный снова предоставил новую статистику по коронавирусу в Санкт-Петербурге. По свежим данным на 4 августа 2021 года в городе на данный момент COVID-19 и пневмониями болеют более 55 тысяч человек. За последние сутки диагноз был подтвержден еще у 1,9 тысячи человек.

- В больницах с коронавирусом и пневмониями находятся 6 тысяч человек. Из них 583 пациента находятся в реанимации, еще 265 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Добавим, что за последние сутки госпитализированы были 245 человек, а 407 выписали домой, - говорится в отчете Смольного.

Еще 49,2 тысяч петербуржцев переносят коронавирус в домашних условиях под наблюдением врачей. Почти все получают бесплатные лекарства для лечения. Кроме того, более 1,8 тысячи человек находятся в Петербурге на карантине по приеду из-за границы, либо после контакта с зараженными.