Суд наказал браконьеров за убийство лося в Ленинградской области

Браконьеров осудили за убийство лося в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области суд вынес приговор браконьерам за убийство лося. Об этом в среду, 4 августа 2021 года, рассказали в комитете по животному миру региона. Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года на территории охотничьего хозяйства РОО Клуб охотников и рыболовов "Природа" Волосовского района.

- Двое мужчин, не имевших разрешение на охоту, застрелили самца лося, разделали его тушу и расфасовали мясо по рюкзакам, - сообщили в комитете.

Дальше браконьеры погрузили добычу в легковой автомобиль и пытались увезти, но их задержали сотрудники ГИБДД.

Мужчины вину признали и сами возместили ущерб, причиненный природе в размере 240 тысяч рублей. Однако также их осудили по уголовной статье. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, без права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью с конфискацией оружия.