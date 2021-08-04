Женщину, поджегшую диван в коммуналке, из-за чего погиб сосед, требуют отправить в психушку

Петербурженку будут лечить из-за гибели соседа при пожаре. Фото: Тимур ХАНОВ

Прокуратура Петербурга передала в суд дело жительницы Красногвардейского района, которая сожгла диван в коммунальной квартире. Все бы ничего, но поступок женщины стал причиной смерти соседа - мужчина задохнулся в дыму. Позднее было установлено, что поджигательница страдает умственным расстройством.

- Прокуратура Красногвардейского района направила в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении местной жительницы, - сообщает пресс-служба ведомства.

По статье за умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее смерть человека, женщине грозило до пяти лет лишения свободы. Но теперь ближайшие годы она проведет в психиатрической лечебнице.