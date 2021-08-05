Медики Центра Алмазова в Петербурге спасли жизнь 32-летнему мужчине с разрывом грудного отдела аорты

Петербургские врачи провели сложнейшую операцию по спасению мужчины с разрывом грудного отдела аорты.

Врачи Центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге спасли жизнь 32-летнему мужчине, у которого разорвался грудной отдел аорты. Медики признаются, что без экстренной операции при таких случаях всегда наступает смерть. К счастью, пациента оперативно доставили из Пскова в Северную столицу.

Выяснилось, что в 6 лет у мужчины нашли врожденный порок, коарктацию аорты. С его здоровьем долгое время все было в порядке, но неделю назад его замучили острые боли в спине и кровь, шедшая изо рта. Операция продлилась 40 минут, несмотря на сложнейший характер.

- Пациенту сделали эндопротезирование грудного отдела аорты через небольшой разрез в правой паховой области длиной 3 сантиметра. Таким образом врачи изолировали разорванный участок аорты и остановили дальнейшее кровотечение, которое могло бы привести к фатальному исходу, - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Через день после операции мужчину перевели из отдела реанимации в обычную палату стационара. Восстановление будет непростое, но главное, что он жив.