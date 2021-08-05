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Общество5 августа 2021 7:41

Температура воды в Неве и Финском заливе Петербурга упала ниже 20 градусов

Похолодание связано с серией ливней
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Финский залив похолодел до 20 градусов

Финский залив похолодел до 20 градусов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купальный сезон в Санкт-Петербурге практически закончился, на улице не очень жарко для плескания в воде, да и температура в реках и озерах города значительно понизилась. По данным гидрометцентра на 4 августа 2021 года, температура воды в Неве и Финском заливе опустилась ниже 20 градусов тепла.

- Температура воды в Неве плюс 19 градусов, в Финском заливе в курортной зоне плюс 17-20 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Такое резкое понижение температуры связано с похолоданием в городе и серии сильных ливней.Так, в четверг, 5 августа, в Петербурге снова местами пройдет кратковременный дождь, ветер будет слабый восточных направлений, днем температура до 20-22 градусов тепла.