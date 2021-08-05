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Происшествия5 августа 2021 7:58

Расклейщик интимной рекламы напал на женщину в Петербурге в ответ на замечание

Прохожая попросила не расклеивать на домах непристойные объявления
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербурженка получила в глаз, сделав замечание расклейщику интимных объявлений

Петербурженка получила в глаз, сделав замечание расклейщику интимных объявлений

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге расклейщик интимных объявлений напал на женщину, которая сделала ему замечание. Об инциденте в социальной сети рассказала местная жительница, чья родственница стала жертвой агрессивного парня. Все произошло у дома 81 по улице Ленсовета во вторник, 3 августа 2021 года.

- Родственница сделала замечание расклейщику интимных объявлений. Попросила не засирать город, - написала девушка.

Однако на это парень повел себя непредсказуемо. Вместо того, чтобы что-то сказать или просто уйти, молодой человек брызнул в лицо женщине из баллона с клеем. В итоге пострадавшая получила травму глаза и обратилась за медицинской помощью, а парень ушел.

- Недокачок деревенский, рассекающий по культурной столице в майке, тебя уже ищет полиция. Заявление написано, травма глаза зафиксирована, - сообщила девушка.