Мотоциклиста сбили у Смоленского кладбища в Петербурге

Джип сбил мотоциклиста на Малом проспекте ВО Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге рядом со Смоленским православным кладбищем сбили мотоциклиста. Авария произошла восьмом часу утра в четверг, 5 августа 2021 года, на Малом проспекте Васильевского острова. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Сбили мотоциклиста на Малом проспекте ВО, полностью перекрыта полоса движения у Смоленского кладбища, - рассказали свидетели аварии.

На место ДТП сразу же приехали машины скорой помощи и реанимации. В каком состоянии находится мотоциклист, не сообщается, но, по предварительным данным, водитель двухколесного остался жив.

Сейчас на месте аварии работают специалисты. На Малом проспекте собирается небольшая пробка, перекрыто движение для троллейбусов, однако серьезного затора пока не наблюдается.