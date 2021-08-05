Мужчина насмерть обварился кипятком дома в Ленинградской области

Уголовное дело возбудили на женщину, облившую кипятком мужа в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина умер, обварившись кипятком. Трагедия произошла еще 31 июля 2021 года. В тот день вечером в экстренные службы позвонила 32-летняя жительница дома 62/3 по проспекту Ленина в городе Тосно и рассказала, что ее муж скончался.

- По прибытию на место в коридоре квартиры с термическими ожогами лица и верхней части тела и рук был обнаружен труп 35-летнего мужчины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

4 августа полиция вернулась в квартиру и задержала жену погибшего. Установлено, что в день смерти мужа, женщина была пьяна и случайно, потеряв равновесие, пролила на своего супруга кипяток.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщина находится под подпиской о невыезде.