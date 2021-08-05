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Происшествия5 августа 2021 9:40

Мужчина насмерть обварился кипятком дома в Ленинградской области

Горячую воду на него случайно пролила пьяная жена
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Уголовное дело возбудили на женщину, облившую кипятком мужа в Ленобласти

Уголовное дело возбудили на женщину, облившую кипятком мужа в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина умер, обварившись кипятком. Трагедия произошла еще 31 июля 2021 года. В тот день вечером в экстренные службы позвонила 32-летняя жительница дома 62/3 по проспекту Ленина в городе Тосно и рассказала, что ее муж скончался.

- По прибытию на место в коридоре квартиры с термическими ожогами лица и верхней части тела и рук был обнаружен труп 35-летнего мужчины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

4 августа полиция вернулась в квартиру и задержала жену погибшего. Установлено, что в день смерти мужа, женщина была пьяна и случайно, потеряв равновесие, пролила на своего супруга кипяток.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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