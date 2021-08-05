Сын священника храма пропал без вести в Петербурге

В Петербурге без вести пропал сын священника храма Благовещения Пресвятой Богородицы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге без вести пропал сын священника. Днем в среду, 4 августа 2021 года, в полицию обратился 51-летний служитель храма Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенного на Пискаревском проспекте. Он пояснил, что его 16-летний сын уже вторые сутки не появляется дома.

- Со слов священника, его 16-летний сын ушел около 20:30 часов 2 августа из дома 12/1 по 5-му Предпортовому проезду, но домой так и не вернулся, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что подросток нигде не работает и не учится. Ранее из дома никогда не уходит и на учете нигде не состоит. Поиски парня продолжаются.

Еще одна 12-летняя девочка пропала в Красносельском районе города. Шестиклассница ушла из дома в 11 утра 28 июля. До настоящего времени так и не вернулась.