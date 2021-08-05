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Общество5 августа 2021 12:43

Нефтебаза «Ручьи» открыла свои двери для студентов профильных вузов

«Роснефть» провела познавательную экскурсию на собственную нефтебазу
Алена КЛИМОВА
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«Роснефть» провела познавательную экскурсию на собственную нефтебазу. Фото предоставлено ООО «РН-Северо-Запад».

«Роснефть» провела познавательную экскурсию на собственную нефтебазу. Фото предоставлено ООО «РН-Северо-Запад».

Более 180 студентов первых курсов СПбГУ и СПбГТИ отправились на одну из крупнейших нефтебаз в Восточной Европе. На нефтебазе «Ручьи» ребят познакомили с особенностями приемки, хранения и реализации топлив высшего экологического стандарта. Сотрудники «РН-Северо-Запад» показали возможности резервуарного парка и насосной станции, их полностью автоматизированные процессы, которые значительно облегчают труд персонала.

В испытательной лаборатории обучающимся рассказали об системе контроля качества нефтепродуктов, а также продемонстрировали процедуры проверки соответствия качества продукции, в том числе и требованиями технического регламента Таможенного Союза.

Студенты увидели процедуру отпуска топлива с нефтебазы с участием собственного специализированного транспорта, оснащенного системами GPS/ГЛОНАСС мониторинга, чтобы контролировать процесс перевозки в режиме реального времени.

- Все доступно рассказали, а главное – показали. Решила еще старательнее учиться, искренне захотелось вернуться сюда вновь, но уже в качестве сотрудника, - призналась студентка СПбГУ Екатерина Камашева.

Примечательна экскурсия тем, что помогла студентам вплотную соприкоснуться с будущей профессией, это пригодится им, как в процессе обучения, так и при дальнейшей профессиональной реализации.