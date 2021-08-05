Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа, разработанную в Петербурге

Новую вакцину от гриппа создали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Министерство здравоохранения России зарегистрировал новую отечественную вакцину, защищающую сразу от четырех, самых распространенных штаммов гриппа. Препарат, разработанный Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, получил название «Флю-М Тетра».

- 4 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на четырехвалентную гриппозную вакцину «Флю-М Тетра». По такому показателю как оценка иммуногенности вакцина «Флю-М Тетра» показала превосходящие препарат сравнения результаты. Новая вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ, - сообщает пресс-служба ФМБА.

В клинических испытаниях вакцины приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. А вскоре препарат получит разрешение для применения в отношении детей и пожилых людей.

Уже этой осенью препарат «Флю-М Тетра» смогут начать использовать при сезонной вакцинации от гриппа.