Новые дороги и развязки построят в Кронштадте к 2025 году

На въезде в Кронштадт построят новые дороги и развязку. Фото: Яндекс. Карты

Кронштадт, по крайней мере та его часть, которая непосредственно примыкает к КАДу, сильно изменится в ближайшие четыре года. По планам властей Петербурга, на въезде в город моряков будет построено семь крупных объектов транспортной инфраструктуры.

- Будут построены новые дороги в 7 и 8 кварталах, реконструированы участки Цитадельской дороги (от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе) и Кронштадтского шоссе (от дамбы до Цитадельской дороги), - сообщает пресс-служба городской администрации.

Само Цитадельское шоссе станет дублером Кронштадтского шоссе. Для этого будет реконструирован участок Цитадельского шоссе от улицы Гидростроителей до Улицы Литке. И построен новый, от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга.

Кроме того полностью перестроят и развязку КАДа с Кронштадтским шоссе. На это деньги выделит федеральный бюджет.

Еще одним объектом станет пешеходная набережная от перспективного продолжения ул. Адмирала Грейга до сквера «Инчхон».