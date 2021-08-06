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Общество6 августа 2021 0:57

Петербуржцы обнаружили загадочный гроб на обочине трассы М-11

Он был упакован в мешок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти обнаружили гроб на обочине трассы М-11. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти обнаружили гроб на обочине трассы М-11. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестные оставили гроб на обочине трассы М-11 на территории Ленобласти по направлению в Москву. Похоронный ящик был запакован в надежный черный мешок. На гроб наткнулся один из автомобилистов, который выполнял технический разворот в тупике дороги. Водитель обрадовался, что обошлось без трупа. Он открыл молнию на мешке и увидел внутри него гроб – простенький, без изысков. Состояние его, судя по фотографии, неидеально. Одна из досок в основании проломлена.

Гроб был надежно запакован в черный мешок. Фото: vk.com/spb_today

Гроб был надежно запакован в черный мешок. Фото: vk.com/spb_today

Очевидец опубликовал фотографии загадочной находки в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Комментаторы ринулись гадать, что же в тупике делал гроб. Не без иронии.

- Кто-то заранее место занял!

- Дракула, отзовись!

- Не пригодился, а дарить такое нельзя – размер может не подойти.