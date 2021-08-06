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Общество6 августа 2021 1:32

Число пропавших в лесах Петербурга и Ленобласти сократилось вдвое за июль

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» представили статистику по работе за минувший месяц
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Поисковый отряд "ЛизаАлерт" подвел итоги работы за июль 2021 года.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" подвел итоги работы за июль 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Члены поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что в минувшем июле 2021 года почти в два раза сократилось число заявок на пропавших людей в лесах Петербурга и Ленобласти, если сравнивать со статистикой за аналогичный месяц 2020-го. Волонтеры связывают это с нынешним сухим и знойным летом. Ягод нынче не так много. Но все прекрасно понимают, что расслабляться рано, ведь грядут дожди, а вместе с ними и грибы.

В региональном отделении «ЛизаАлерт» добавляют, что они приняли 372 заявки об исчезнувших за ушедший июль. 264 человек удалось найти живыми. К сожалению, 26 пропавших найдены мертвыми. Ненайденным остается 31 человек.

Статистика волонтеров за июль 2021 года. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Статистика волонтеров за июль 2021 года. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- 154 заявки оказались срочными. Это значит, что речь шла о ребенке, пожилом человеке или о том, кто заблудился в лесу, - сообщили в группе «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

В Петербурге и Ленобласти по-прежнему остается много пропавших людей. Ориентировки на них собраны в отдельном альбоме в группе реготдела поискового отряда – вглядитесь в лица исчезнувших по ссылке.