Мужчина перекрыл дорогу, чтобы пропустить семью уток в Петербурге

Мужчина перекрыл дорогу в Петербурге, чтобы пропустить семью уток Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина перекрыл дорогу, чтобы пропустить семью уток. Добрый поступок автомобилиста попал на видео в четверг, 5 августа 2021 года. Дело было на проспекте Обуховской обороны. Один из водителей заметил маму утку с выводком малышей и побежал им помогать, чтобы те не попали под колеса.

- Как я попала в пробку. Ну все, движение парализовано, - шутит девушка, автор видео, снимая уточек.

Мужчина открыл птицам проход, отодвинув один из пластиковых барьеров. И пока утки шли по дороге, стоял на проезжей части и показывал автомобилям, что ехать нельзя. Как только семейка птиц добралась до пешеходной части, поставил наливной барьер на место и показал машинам, что ехать можно.

Пользователи социальных сетей единодушно восхитились таким добрым поступком и поблагодарили неизвестного мужчину за такое внимание к уточкам.