Жара вернется в Петербург в понедельник 9 августа

Жара вернется 9 августа в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За лето жители Санкт-Петербурга уже успели привыкнуть к жаре, поэтому холодный и дождливый август успел уже поднадоесть некоторым горожанам. Однако тепло вернется в город уже в понедельник, 9 августа 2021 года. Правда, ненадолго.

- В Санкт-Петербурге в субботу 7 августа дожди, в воскресенье и понедельник дожди местами и небольшие, термометры покажут от плюс 19-21 градусов в субботу до плюс 25-27 градусов в понедельник, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Правда, судя по дальнейшему прогнозу, жара уйдет быстро. Уже во вторник, 10 августа, в городе будут снова дожди и до плюс 23 градусов. В целом, при такой погоде пройдет вся будущая неделя.

Напомним, что август в Петербурге будет немного теплее, чем обычно. Однако под конец месяца резко похолодает.