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Спорт6 августа 2021 12:47

Петербургская велосипедистка Мария Новолодская завоевала бронзу Олимпиады в Токио

Она заняла третье место в парной трековой гонке на выносливость
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербургская спортсменка Мария Новолодская завоевала бронзовую медаль Олимпиады. Фото: vk.com/olympic_russia

Петербургская спортсменка Мария Новолодская завоевала бронзовую медаль Олимпиады. Фото: vk.com/olympic_russia

Еще одна олимпийская медаль отправляется в Петербург. Ее, в командной трековой гонке на выносливость, дисциплина называется мэдисон, завевала велогонщица Мария Новолодская. Третье место она взяла с подругой по команде Гульназ Хатунцевой.

- Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская забирают бронзовую награду в мэдисоне! Просто умницы, - сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России на странице ОКР ВКонтакте.

Отметим, что сейчас Мария учится в петербургском институте физкультуры имени Лесгафта и представляет Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). Но родной город спортсменки - Великий Новгород, поэтому за Машу болели и там.

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям Марии Новолодской и ее напарницы Гульназ Хатунцевой.