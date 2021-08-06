Петербургская велосипедистка Мария Новолодская завоевала бронзу Олимпиады в Токио

Петербургская спортсменка Мария Новолодская завоевала бронзовую медаль Олимпиады. Фото: vk.com/olympic_russia

Еще одна олимпийская медаль отправляется в Петербург. Ее, в командной трековой гонке на выносливость, дисциплина называется мэдисон, завевала велогонщица Мария Новолодская. Третье место она взяла с подругой по команде Гульназ Хатунцевой.

- Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская забирают бронзовую награду в мэдисоне! Просто умницы, - сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России на странице ОКР ВКонтакте.

Отметим, что сейчас Мария учится в петербургском институте физкультуры имени Лесгафта и представляет Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). Но родной город спортсменки - Великий Новгород, поэтому за Машу болели и там.

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям Марии Новолодской и ее напарницы Гульназ Хатунцевой.