Соцсеть "ВКонтакте" открыла третий штаб в Петербурге

ВКонтакте открыла третий штаб в Петербурге рядом с Исаакиевским собором Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальная сеть "ВКонтакте" открыла третий офис в Санкт-Петербурге. Новый штаб тоже расположился в центре города рядом с Исаакиевским собором на Большой Морской улице. Об этом 6 августа 2021 года рассказала пресс-служба соцсети.

- Команда ВКонтакте постоянно растет — вместе с задачами, которые мы перед собой ставим. Сейчас мы завершаем ремонтные работы и наводим уют на верхних этажах, но офис уже принимает сотрудников. Прийти поработать на Большую Морскую смогут те, кому обязательно нужно находиться в штабе, а большая часть команды продолжит трудиться в удаленном режиме, - рассказала СЕО-специалист соцсети Марина Краснова.

Третий петербургский офис находится в шаговой доступности от главного штаба в Доме Зингера и в паре минут ходьбы от офиса в Доме у Красного моста. Также у соцсети есть штабы в Москве, выездной в Сочи и представительства в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Казахстане.