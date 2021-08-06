В Смольном напомнили, где петербуржцы могут без записи привиться от коронавируса

Привиться без записи можно в 43 пунктах вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга напомнили горожанам, где можно сделать прививку от коронавируса без записи. Речь идет о 43 мобильных (выездных) пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах и других местах города.

- Вакцинацию в мобильных пунктах проводят сотрудники городских поликлиник и частных медицинских учреждений - помимо врача работают медсестры и администраторы. В каждом пункте оборудована зона отдыха для тех, кто сделал прививку, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Привиться без предварительной записи (как в поликлиниках) можно за ж/д вокзале в Зеленогорске, в Ледовом дворце, Цирке на Фонтанке и в шатрах, установленных в Парке 300-летия и у метро «Приморская.

Полный список мобильных пунктов вакцинации модно посмотреть на сайте Смольного.

А записаться на вакцинацию в медучреждения Петербурга можно по телефону 122, на сайте Горздрава или Госуслуг.