Из Пулково открылись новые рейсы в Германию, а в Египет пока нет

В Пулково очень ждут начала полетов на курорты Египта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рейсы в три города Германии запускает из Пулково авиакомпания Nordwind Airlines. Так, с 18 августа , еженедельно по средам можно будет улететь в Ганновер. Самолеты будут улетать из Пулково без пяти минут полдень и через 2,5 часа приземляться в аэропорту назначения.

- На следующий день, 19 августа, Пулково обслужит первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines во Франкфурт-на-Майне. Каждый четверг пассажиры смогут вылететь по этому направлению в 12:10. Время в пути составит чуть более 3 часов, - сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

А 22 августа по воскресеньям начнутся перелеты между Петербургом и Штутгартом. Время в пути также составит около 3 часов.

Во всех случаях пассажиры должны заранее понимать, если ли у них разрешение на въезд в Европу или нет, а также иметь все необходимые документы относительно ситуации с коронавирусом.

А вот возобновления полетов на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада пока нет. Несмотря на то, что Росавиация разрешила с 9 августа выполнять из нескольким авиакомпаниям как из Москвы, так и других регионов России, Петербург в список не попал. Возможно только пока.